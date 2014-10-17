В Ленобласти 40 тысяч жителей бесплатно получили лекарства от COVID-19

Вакцинировались от коронавируса уже более 60 тысяч человек.

В Ленобласти продолжается вакцинация населения от коронавируса. Как стало известно Online47, в Ленобласти прививки от COVID-19 поставили более 60 тысяч жителей. Полностью вакцинировались (получили два компонента вакцины) 27 тысяч человек.

Также жители Ленобласти продолжают получать лекарства от коронавируса на дому. К 15 марта бесплатные лекарства получили 40 тысяч человек.

На данный момент на территории 47 региона заняты 58 COVID-мест с ИВЛ.

В Петербурге с начала года выплаты получили 3,5 тысячи медиков, пострадавших от коронавируса.

Фото: Piter.tv