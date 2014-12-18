Петербуржцы задолжали 4,2 млрд рублей за услуги ЖКХ

Средняя задолженность перед финансовыми учреждениями оказалась выше 106,8 тысяч рублей, тогда как средний долг за ЖКХ составил 32,7 тысячи рублей.

В 2024 году жители Петербурга столкнулись с требованиями кредиторов вернуть долги на сумму более 39,5 миллиардов рублей. Средний долг составил около 106,8 тысяч рублей, а в сфере ЖКХ — 32,7 тысячи рублей. Эти цифры основаны на данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). За этот период было открыто 330,8 тысяч исполнительных производств на общую сумму 35,3 миллиарда рублей по взысканию задолженностей по кредитам и займам. Еще 128 тысяч дел были заведены на сумму 4,2 миллиарда рублей по долгам за коммунальные услуги, сообщает "Деловой Петербург".

Средняя задолженность перед финансовыми учреждениями, включая банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства, оказалась выше 106,8 тысяч рублей, тогда как средний долг за ЖКХ составил 32,7 тысячи рублей.

В Ленинградской области также наблюдается значительное число дел по задолженности. Было возбуждено 232 тысячи дел по кредитам и займам на сумму 19,6 миллиарда рублей, еще 71,4 тысячи дел — на 1,91 миллиарда рублей по коммунальным услугам. Средний размер кредитной задолженности в регионе оказался меньше, чем в Петербурге, и составил 84,4 тысячи рублей, а по ЖКХ — 26,8 тысячи рублей.

Показатели текущего года оказались ниже, чем в предыдущие годы. Например, в 2023 году в Петербурге приставы занимались делами на сумму более 42 миллиардов рублей, а в 2022 году — на 41,5 миллиарда рублей. Возможно, это связано с временным снижением активности кредиторов или же с большей готовностью должников погасить свои обязательства до суда.

Работа местных приставов принесла значительные поступления в бюджеты регионов. Так, петербургское управление ФССП перечислило в федеральный бюджет 1,35 миллиарда рублей, а ленинградское — свыше 400 миллионов рублей. Эти средства поступили от взимания исполнительского сбора, составляющего 7% от суммы долга.

Основные дела были возбуждены на основе документов, представленных судами общей юрисдикции и арбитражем. В Петербурге такие дела составили 40%, остальные 60% приходятся на исполнительные надписи нотариусов, акты государственных органов и судебные приказы мировых судей. В Ленинградской области доля "просуженных" долгов достигла 24%.

На долю кредитных организаций, включая банки, МФО и коллекторов, пришлось лишь 17% всех дел в Петербурге и более 40% в Ленинградской области. Дела по ЖКХ составили примерно 7% в обоих регионах. Остальные производства связаны с алиментами, долгами юридических лиц и различными штрафами. Важно отметить, что один должник может иметь несколько открытых против него исполнительных производств.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы стали чаще оформлять услуги в электронном виде.

Фото: Piter.TV