Долги россиян по потребкредитам достигли двухлетнего максимума

На проблему обратил внимание Центральный банк России.

Долги россиян по потребительским кредитам достигли двухлетнего максимума. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй "Эквифакс".

Отмечается, что по итогам августа объём кредитов наличными, по которым не было платежей более 90 дней, вырос до 570,05 миллиарда рублей. Проблемными считаются 80 тысяч кредитов на сумму 27,31 миллиарда рублей. С начала пандемии коронавируса это стало рекордным приростом.

Ранее проблемными считались 2-3% от общей суммы кредитов. В июле 2020 года плохими кредитами, не обеспеченными деньгами, были ссуды на 9,99 миллиарда рублей.

На проблему обратил внимание Центральный банк России.

Ранее в августе объем выданных ипотечных кредитов достиг исторического максимума.

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