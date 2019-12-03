Премьерный показ состоялся в конце ноября в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge.

Документальный фильм о Марине Цветаевой со звездным составом актеров представили в Петербурге. На показ картины под названием "Цветаева. Open" прибыли режиссер Алла Дамскер и исполнительница одной из главных ролей Елизавета Боярская.

Фильм-исследование затрагивает актуальную и болезненную тему защиты чести и достоинства. Создатели подчёркивают, как сложно сейчас отстоять свою правду, но, когда идут оскорбления в сторону важных людей в истории и искусстве России, то здесь нельзя молчать.

Этот фильм возник, потому что до этого возник спектакль "1926". Он посвящён переписке Цветаевой и Пастернака, и тема Цветаевой очень плотно вошла в мою жизнь. Дальше стали происходить какие-то такие неприятные казусы, когда я довольно часто стала натыкаться на обвинения в адрес Марины Ивановны Цветаевой в том, что она была дурная женщина, дурная мать. И невозможно уже каждому объяснить, что нет, это не так. Последней каплей стала программа на одном из центральных каналов, которая просто бичевала Марину Ивановну, снося её не просто с пьедестала, а задевая её честь и достоинство – заявила Алла Дамскер, режиссёр фильма.

Как отметила Дамскер, нападки в сторону Марины Цветаевой были вызваны недовольством от её поступка, что в голодное время она сдала своих дочерей в приют, а забрала потом только Алю, в то время как Ира умерла от истощения. В 2000 году был обнародован личный архив поэтессы – это стало причиной для споров.

Создатели фильма собрали огромное количество фактов из её дневников и писем, чтобы разобраться, почему Цветаевой пришлось принять такое решение.

Было важно донести наше мнение, наши чувства и нашу любовь безусловную по отношению к Марине Ивановне. Здесь, я думаю, это будет очень сильно чувствоваться – отметила Елизавета Боярская.

Сама картина преподносится как путешествие по "цветаевским местам" и разговор о поэте. Создание фильма проходило при поддержке музея поэтессы, которые помогали достать из архивов подлинные письма Марины Цветаевой.

В съемках, помимо актрисы Елизаветы Боярской, приняли участие актеры Анатолий Белый, Константин Хабенский, Юлия Ауг, поэт Вера Полозкова и многие другие. Планируется, что в интернете фильм появится после новогодних праздников.

Фото, текст: Дарья Иванова / Piter.tv