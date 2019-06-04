Возрастное ограничение: 6+.

Мультимедийный музыкальный спектакль "1926" — это драматическая интерпретация переписки Марины Цветаевой с Борисом Пастернаком. На сцене также прозвучат фрагменты из поэмы "Крысолов".

История взаимоотношений двух писателей началась со взаимных слов восхищения и очень скоро переросла в настоящую страсть. В обжигающем диалоге Цветаевой и Пастернака прослеживается поэзия, вязь метафор и интеллектуальное удовольствие.

Один из величайших платонических романов XX века воплотят на сцене Елизавета Боярская и Анатолий Белый. В постановке также прозвучит голос третьего героя драмы — Эриха Мария Рильке. Его озвучит скрипач и контратенор Дмитрий Синьковский. Зрителей ждет незабываемое шоу с 3D-проекциями и живой музыкой.

Когда: 11, 12, 13 июля в 19:00.

Адрес: Малый зал имени М.И. Глинки Филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Невский проспект, 30.

Фото: Станислав Левшин

Видео: YouTube / Международный скрипичный фестиваль