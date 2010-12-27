Возрастное ограничение: 12+.

Автобиографический спектакль "Следы материнских морей" посвящен жизни Марины Цветаевой и главному человеку ее детства — матери Марии Александровне Цветаевой. Мать поэтессы была гениальной пианисткой, мечтавшей продлить себя в детях. Этой мечте не суждено было сбыться, но ее настойчивость и музыка дали другие всходы.

"Следы материнских морей" — это история рождения Марины Цветаевой как поэта. Только окунувшись в пропитанное музыкой детство, можно понять, откуда в поэзии писательницы столь сильные образы и очевидный бунтарский характер.

Когда: 12 февраля в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru