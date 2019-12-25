Документацию участка петербургского метро разработают за 40 млн рублей

Крайний срок проведения работ по конкурсу – ноябрь 2021 года.

В четверг, 27 августа, стало известно, что администрация Петербурга объявила конкурс на разработку документации продолжения фиолетовой ветки петербургского метро.

Начальную стоимость контракта оценили в 40 миллионов рублей. Подрядчик должен будет составить документацию на строительство участка между станциями "Шуваловский проспект" и "Коломяжская" с электродепо "Коломяжское". Документы должны содержать данные по размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей, а также размещение .

Ранее мы писали, что на "коричневой" ветке метро завершилась проходка участка соединительного тоннеля.

Фото: Piter.TV