Доктор Комаровский рассказал о профилактике коронавируса витаминами

Медик объяснил, помогут ли витамины против инфекционных заболеваний.

Доктор Евгений Комаровский рассказал о профилактике коронавируса витаминами. Об этом медик заявил в своем Instagram-аккаунте. Специалист считает, что для человека будет бесполезным принимать витамины для профилактики инфекционных заболеваний. Их следует принимать только в том случае, если лечащий врач заявил о доказанном авитаминозе.

Если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает прокомментировал доктор Комаровский

По словам врача, комплексные витамины могут быть полезными для организма, если человек накопил запасы вредной пищи на период самоизоляции.

Ранее врачи из Великобритании рекомендовали принимать витамин D во время пандемии коронавируса. Они считают, что люди перестали получать достаточное количество солнечного света, так как постоянно находятся внутри помещений.

Доктор Комаровский рассказал, как нельзя лечить COVID-19.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский