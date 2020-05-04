Доктор Комаровский рассказал, как нельзя лечить COVID-19

Помимо этого, доктор Комаровский напомнил, что нельзя укрепить иммунитет просто сидя на диване и жуя какие-то таблетки для оздоровления.

Антибиотики нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний. Об этом в Instagram написал врач Евгений Комаровский

Такое "лечение" для профилактики, по мнению врача, только увеличит риск бактериальных осложнений. Также антибиотики нельзя пить в качестве самолечения, так как есть антибиотики, которые убивают бактерии, есть те, которые не дают бактериям размножаться, есть антибиотики, несовместимые с другими лекарствами, и так далее. Назначить их может только врач.

Помимо этого, доктор Комаровский напомнил, что нельзя укрепить иммунитет просто сидя на диване и жуя какие-то таблетки для оздоровления. Для иммунитета важно правильно питаться, заниматься регулярно спортом, сексом и т.д.

В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились.

Видео: Instagram/doctor_komarovskiy