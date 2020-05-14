По словам медика, хрен намного более эффективен, чем имбирь.

Доктор Комаровский рассказал, как хрен может защитить от коронавируса. Об этом специалист рассказал во время эфира в Instagram. По словам медика, хрен может стать эффективный средством для профилактики инфекционного заболевания благодаря своей слезоточивости. Врач пояснил, что слезы обладают противовирусным свойством из-за белка лизоцима, который в них содержится.

Большая часть слез стекает по носослезному каналу в полость носа, именно поэтому, когда мы плачем, мы шмыгаем носами рассказал Евгений Комаровский

Врач заметил, что противовирусный белок лизоцим считается мощным фактором неспецифической иммунной защиты. По словам Комаровского, дети, которые чаще плачут реже болеют, чем те, которые постоянно лежат и молчат.

Комаровский заметил, что хрен намного более эффективен, чем имбирь.

Доктор Комаровский рассказал о профилактике коронавируса витаминами.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский