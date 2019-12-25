Доходный дом Анастасии Антоновой признали памятником

Фасады здания выполнены в стиле модернизированная неоклассика.

Бывший доходный дом Анастасии Антоновой на Большом проспекте П.С. вошёл в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Объект построили в 1912-1913 гг по проекту архитектора Василия Шауба. Он принадлежал жене потомственного почетного гражданина Василия (Вильгельма) Брунста. В здание включили объём каменного трёхэтажного дома 1897-1898 гг по проекту гражданского инженера Болеслава Бржостовского. Затем Шауб переработал проект.

Фасады здания выполнены в стиле модернизированная неоклассика. В декоре использованы рустованные пилястры и ионические колонки с обелисками. Потолки и стены украшает лепной декор. Здание по-прежнему сохраняет функцию жилого дома.

Ранее мы сообщили о том, что при реставрации скульптур с Московских триумфальных ворот нашли тайник.

Фото: КГИОП