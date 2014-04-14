Доходы гостиниц Петербурга взлетели на 22%

Компания HotelAdvisor исследовала около 500 отелей и более 70 тыс. номеров.

Гостиницы и отели Петербурга в период с января по август 2023-го заработали на 21,6% больше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК сегодня, 23 августа, ссылаясь на Сергея Данильченко, генерального директора HotelAdvisor.

Компания исследовала около 500 отелей и более 70 тыс. номеров. Отмечается, что средняя стоимость проживания в отелях увеличилась на 10,6% в сравнении с 2022-м и составила 5951 рубль за одну ночь.

Заработок гостиниц и отелей вырос не только из-за взлета цен – тенденции поспособствовало и увеличение загрузки.

Если говорить по сегментам, то трешки – более стабильны по уровню загрузки, но в июне-августе четверки тоже выросли. Сергей Данильченко, генеральный директора HotelAdvisor

Ранее на Piter.TV: до конца года в Петербурге возведут три отеля.

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