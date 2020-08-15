Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за 2019 год

Мишустин зарабатывает больше Путина.

Доход президента России Владимира Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за 2019 год. Об этом говорится на сайте Кремля.

По официальным данным, глава государства за 2019 год заработал 9,7 миллиона рублей. В прошлом году его официальный доход составил 8,6 миллиона рублей.

Среди имущества, которым владеет президент, указаны квартира площадью 77 квадратных метров и гараж. Также у него есть ещё одна квартира в пользовании — площадью 153,7 квадратного метра. Пользуется Путин и машино-местом на 18 квадратных метров.

Также сообщается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал за 2019 год 18,2 миллиона рублей. Это на 700 тысяч меньше, чем в 2018-м.

Ранее Путин назначил Александра Рудакова послом России в Ливане.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным