Пресс-служба «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» попыталась объяснить информацию, появившуюся в СМИ.

Договор между "Петроэлектросбытом" и Фондом капремонта не изменился. Об этом рассказали в пресс-службе Единого информационно-расчетного центра. Так представители "Петроэлектросбыта" попытались объяснить информацию, появившуюся в СМИ.

С мая 2021 года взнос на капремонт общего имущества в многоквартирных домах начал отражаться в платежном документе (квитанции) за жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги АО "Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт".

Временно петербургские власти приостановили договорные отношения с ЕИРЦ "Петроэлектросбыт" на включение в квитанции счета за капремонт. Изначально предполагалось, что петербуржцы не будут платить комиссию.

"ЕИРЦ Петроэлектросбыт", выступая расчетным центром ЖКУ, выставляет единый платежный документ, включающий в себя суммы к оплате за потребленные услуги, а также взнос на капитальный ремонт. Единые платежные документы выставляются "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" в рамках действующих договоров, заключенных между расчетным центром и поставщиками ЖКУ, а также Фондом капитального ремонта, в полной мере соответствуют требованиям действующего законодательства и, подлежат оплате в установленный срок. Договор между "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" и ФКР действует без изменений пресс-служба "ЕИРЦ Петроэлектросбыт"

Ранее жители Петербурга получали либо отдельную квитанцию на оплату взносов, либо оплачивали его в составе "розовой квитанции". Периоды начислений по услугам, указанным в квитанции, могут различаться.

Фото: Piter.tv