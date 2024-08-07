Додон заявил, что власти пойдут на любые беззакония во избежание поражения Санду

По словам экс-президента, у нынешней власти Молдавии провалы по всем направлениям.

Власти Молдавии пойдут на любые беззакония во избежание поражения нынешнего президента Майи Санду. Об этом заявил бывший глава республики Игорь Додон в эфире телеканала ExclusivTV.

По его словам, правящая Партия действия и солидарности очень рассчитывает на победу Санду в первых выборах президента, которые пройдут в октябре 2024 года. Додон отметил, что власти могут пойти на снятие основных кандидатов с выборов или на аннулирование голосования.

У этой власти провалы по всем направлениям, и во всем у них "виноват Кремль", всех, кто им не нравится, они называют "рукой Москвы". Больше им сказать нечего. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Ранее Додон выступил за принятие закона об иноагентах.

Видео: Telegram / Igor Dodon