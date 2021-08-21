Додон выступил за принятие закона об иноагентах

Иностранный политик оценил ситуацию, в которой сейчас находятся НПО в Молдавии.

Экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов в Молдавии Игорь Додон высказался за принятие Кишиневом закона об иностранных агентах, аналогичного грузинскому документу. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала. Отрывок из сюжета опубликован в его Telegram-канале. По словам гостя телевизионной программы, НПО в республике обладают чрезмерным влиянием, превышающим даже влияние СМИ и политиков.

Нам нужны инструменты для проверки того, чем занимаются неправительственные организации, которые становятся отдельной ветвью власти в нашей стране. Бюджеты НПО достигают сотен миллионов. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

В настоящее время в Молдавии насчитывается более 12 тысяч зарегистрированных неправительственных организаций (НПО).

Додон заявил, что отношения Молдовы с Россией можно восстановить.

Фото и видео: Telegram / Igor Dodon