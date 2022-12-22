Додон заявил, что отношения Молдовы с Россией можно восстановить

Экс-президент подчеркнул, что последние три года Молдова полностью исключила любые контакты с Россией.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отношения с Россией можно восстановить. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости" на ПМЭФ.

По его словам, нынешний разлад Москвы и Кишинев произошел по вине выходцев из фондов финансиста Джорджа Сороса, чьи организации были признаны в РФ нежелательными из-за угрозы основам конституционного строя и безопасности государства. Экс-президент подчеркнул, что последние три года Молдова полностью исключила любые контакты с Россией. При этом Додон уверен, что в случае победы молдавской оппозиции на выборах ухудшенные отношения можно восстановить.

Ранее Додон призвал запретить любые военные учения в Молдавии.

Видео: Telegram / РИА Новости