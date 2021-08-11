Додон: власти Молдавии используют евроинтеграцию в политических целях

Политик оценил работу президента Майи Санду и ее администрации.

Действующие молдавские власти используют процесс европейской интеграции в собственных политических целях и пытаются таким способом прикрыть внутренние проблемы в республике. Соответствующее заявление сделал в собственном аккаунте в социальных сетях сделал лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова и бывший президент страны Игорь Додон. Он ответил на вопросы местных журналистов. По мнению политика, граждане страны на самом деле хотят иметь хорошие отношения с Евросоюзом и развивать контакты, но при этом им важно также, чтобы чиновники занимались внутренними проблемами.

Тема евроинтеграции превратилась в политический лозунг Майи Санду и ее партии. Чем громче Майя Санду зовёт всех в Европу, тем меньше молдаван туда хотят. В партии "Действие и солидарность" думают, что евроинтеграцией они прикроют все внутренние проблемы. Нет, не выйдет. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Додон обвинил проевропейское правительство в передаче крупных активов Западу.

Фото и видео: Telegram / Igor Dodon