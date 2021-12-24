Додон: отношения Молдавии и России значительно ухудшились

Экс-глава республики старается улучшить связи между Кишиневом и Москвой.

Бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что отношения Молдавии и России значительно ухудшились. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала NTV Moldova. Специалист оценил сотрудничество Кишинева и Москвы за последний год, когда у власти находится глава государства Майя Санду. При этом сам Додон надеется исправить положение.

Нужно признать, что отношения Молдавии и России являются не самыми лучшими. Новый посол скоро отправится в Россию, возможно, после этого начнется продвижение по дипломатическому направлению, экономических контактов почти нет. Игорь Додон, политик Молдавии

Додон уточнил, что сторонам необходимо организовать друг с другом межправительственную комиссию, которая займется решением проблем между РФ Молдавией. Такую инициативу политик обсуждает с главами предприятий и ассоциаций. По информации от спикера, он рассчитывает в 2022 году убедить нескольких крупных бизнес-партнеров открыть производства на территории республики.

Глава Приднестровья оценил заинтересованность Молдавии в переговорах по урегулированию конфликта в регионе.

Фото и видео: YouTube / NTV Moldova