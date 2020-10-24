Дочь покойного певца Аркадия Северного узнала о нем только в 16 лет

Она признается, что было сложно воспринимать новую сторону покойного Северного.

В субботу, 17 апреля, Наталья Звездина, дочь покойного музыканта Аркадия Северного, рассказала, что до своего 16-летия она не знала всю правду о творческой личности отца. Об этом она рассказала в эфире канала "Россия-1".

Звездина стала героиней ток-шоу "Привет, Андрей!", где и поведала ведущему программы Андрею Малахову, что только после смерти отца, спустя годы, правда о нем открылась. По словам Звездиной, когда ей надели наушники, она четыре часа слушала голос отца. Наталья Звездина признается, что ей было сложно воспринимать новую сторону покойного Северного.

Гостья вспомнила, что ее мать получала предупреждения, где говорилось, что если бы был жив певец, то мать Звездиной лишилась бы работы. Поэтому о творчестве Северного в семье не говорили.

Напомним, Аркадий Северный - советский музыкант и певец, исполнитель песен современного городского фольклора, авторских неподцензурных песен, романсов и стилизаций. Он скоропостижно скончался 12 апреля 1980 году от инсульта.

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Фото: Facebook / Natalia Zvezdina