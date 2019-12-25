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Дочь политика Макарова подала документы на выборы в парламент города
Сегодня, 9:24
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Дочь политика Макарова подала документы на выборы в парламент города

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Женщина занимает должность замглавы районной администрации.

Дочь спикера ЗакСа Вячаслава Макарова подала документы в территориальную избирательную комиссию Петроградского района. Марина Лыбанева решила участвовать в выборах в городской парламент. Об этом сообщили в "Фонтанке" 26 июня. 

Известно, что Лыбанева с 2013 года является замглавой районной администрации. Дважды она выигрывала на выборах в муниципалитет "Чкаловское". Теперь же женщине предстоит собрать подписи для регистрации в выборах. Кандидатка собирается быть самовыдвиженцем. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Вячеслав Макаров возглавил медиарейтинг глав законодательных органов субъектов РФ за май 2021 года. 

Фото: пресс-служба ЗакС СПб

Теги: вячеслав макаров, закс, избирательная комиссия петроградского района, марины лыбанева
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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