Дочь политика Макарова подала документы на выборы в парламент города

Дочь спикера ЗакСа Вячаслава Макарова подала документы в территориальную избирательную комиссию Петроградского района. Марина Лыбанева решила участвовать в выборах в городской парламент. Об этом сообщили в "Фонтанке" 26 июня.
Известно, что Лыбанева с 2013 года является замглавой районной администрации. Дважды она выигрывала на выборах в муниципалитет "Чкаловское". Теперь же женщине предстоит собрать подписи для регистрации в выборах. Кандидатка собирается быть самовыдвиженцем.
Ранее на Piter.tv сообщили, что Вячеслав Макаров возглавил медиарейтинг глав законодательных органов субъектов РФ за май 2021 года.
Фото: пресс-служба ЗакС СПб
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