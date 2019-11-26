Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Снимок появился в Stories Анны в Instagram.

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото матери. Снимок появился в Stories Анны в Instagram и был подписан "С днем матери".

Праздник отмечался в России 24 ноября. На фотографии красивая и полная жизни Анастасия сидит боком и загадочно улыбается.

Напомним, в конце августа в сети появилась информация, что у актрисы диагностировали рак. Недавно онколог заявил, что у Заворотнюк вторичная глиобластома. Эта форма рака менее опасна, чем первичная, так как медленнее развивается. По словам медика, при успешном лечении больные живут от полутора до пяти лет.

Ранее мы писали, что муж Анастасии Заворотнюк удалил все её фотографии из своего Instagram-аккаунта.

Фото: Instagram / annazavorotnyuk

Видео: Instagram / a_zavorotnyuk