Дочь Дмитрия Маликова намекнула на отношения с Егором Кридом

Девушка выложила в Instagram совместное фото с певцом и сопроводила его неоднозначной записью.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания озадачила поклонников совместным снимком с Егором Кридом. Девушка выложила в Instagram снимок и сопроводила его неоднозначной записью.

На кадре молодые люди стоят в обнимку и улыбаются. Поклонникам остается только гадать, о чем этот пост может говорить. Одни подписчики порадовались за Егора и Стефанию и назвали их красивой парой, другие предостерегли девушку от ошибки.

Ранее мы писали, что Стефания Маликова выложила в Instagram фото с подросшим братиком.

Фото: Instagram / steshamalikova