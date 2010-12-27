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Дочь Дмитрия Маликова намекнула на отношения с Егором Кридом
Сегодня, 15:42
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Alena_Zinovieva
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Дочь Дмитрия Маликова намекнула на отношения с Егором Кридом

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Девушка выложила в Instagram совместное фото с певцом и сопроводила его неоднозначной записью.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания озадачила поклонников совместным снимком с Егором Кридом. Девушка выложила в Instagram снимок и сопроводила его неоднозначной записью.

На кадре молодые люди стоят в обнимку и улыбаются. Поклонникам остается только гадать, о чем этот пост может говорить. Одни подписчики порадовались за Егора и Стефанию и назвали их красивой парой, другие предостерегли девушку от ошибки.

Ранее мы писали, что Стефания Маликова выложила в Instagram фото с подросшим братиком.

Фото: Instagram / steshamalikova

Теги: егор крид , отношения , стефания маликова
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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