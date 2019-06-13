На Микеллу Абрамову обрушилась новая волна травли после рассказа о дебютном клипе

Пользователи интернета предложили девочке забыть о музыкальной карьере после скандала в шоу "Голос. Дети".

На дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова обрушилась новая волна травли. Микелла Абрамова опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала о завершении съемок ее дебютного клипа. Музыкальный ролик был снят на песню "Эта любовь". Партнером юной певицы стал один из победителей шестого сезона шоу "Голос. Дети" Ержан Максим.

После этой публикации на Микеллу обрушился шквал негативных комментариев. Некоторые пользователи интернета напомнили 11-летней девочке про скандал в шоу "Голос. Дети", когда из-за накрутки голосов Первый канал аннулировал итоги. Из-за этого они призвали Микеллу забыть о музыкальной карьере. Другие же выразили уверенность, что этого клипа не было бы вовсе без партнера певицы Ержана Максима.

Нашлись и те, кто поддержал девочку и порадовался ее успехам. Они вступились за Микеллу и призвали злословов оставить ребенка в покое и вспомнить, что она сама стала жертвой ошибок взрослых.

Ранее мы писали, что на родителей Микеллы Абрамовой подали заявление в полицию.

Видео: Instagram / mikellaabramova