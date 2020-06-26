Никаких симптомов у них не выявлено.

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса. Их слова приводит телеканал "Звезда".

Добровольцы рассказали, что чувствуют себя хорошо — после введения вакцине не было осложнений и побочных реакций.

Будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет, температура нормальная. Сергей, доброволец, военнослужащий по контракту

По его словам, головной боли у него также не было, как и потери аппетита.

Остальные добровольцы также рассказали, что вакцинация никаких симптомов не вызвала, хотя их предупреждали о их возможном появлении.

Ранее мы рассказывали, что ученые из университета Петра Великого разрабатывают вакцину от коронавируса.

Видео: Минобороны России