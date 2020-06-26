Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса. Их слова приводит телеканал "Звезда".
Добровольцы рассказали, что чувствуют себя хорошо — после введения вакцине не было осложнений и побочных реакций.
Будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет, температура нормальная.
Сергей, доброволец, военнослужащий по контракту
По его словам, головной боли у него также не было, как и потери аппетита.
Остальные добровольцы также рассказали, что вакцинация никаких симптомов не вызвала, хотя их предупреждали о их возможном появлении.
Ранее мы рассказывали, что ученые из университета Петра Великого разрабатывают вакцину от коронавируса.
Видео: Минобороны России
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