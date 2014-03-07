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Добронравов не смог говорить после известия о смерти Марченко из "Сватов"
Сегодня, 9:00
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nastya960

Добронравов не смог говорить после известия о смерти Марченко из "Сватов"

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Иван Марченко сыграл эпизодическую роль в шестом сезоне сериала "Сваты".

Актер Федор Добронравов оказался шокирован и не смог говорить, когда узнал от журналиста Teleprogramma.pro о смерти своего коллеги, актера "Сватов" Ивана Марченко.

Простите пожалуйста. Я не знал. Я целый день работал сегодня. Только что пришел домой. Простите, пожалуйста, простите. Не могу говорить.

Федор Добронравов

Иван Марченко сыграл эпизодическую роль в шестом сезоне сериала "Сваты". Он, как отмечали многие, блистательно сыграл роль психотерапевта. Актер на протяжении нескольких лет боролся с онкологическим заболеванием.

Фото: Instagram/ @dobronravov.fedor

 

Теги: иван марченко, сваты, федор добронравов
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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