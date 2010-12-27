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Концерт группы "Добраночь" в Доме Культуры
Сегодня, 19:00
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lesjasap
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Концерт группы "Добраночь" в Доме Культуры

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В субботу в Доме Культуры состоится концерт французской группы "Доброночь", исполняющей "народную" музыку из разных стран.

В Доме Культуры 30 сентября пройдет концерт группы “Доброночь”. Французские фолк-музыканты исполнят хиты цыганской, еврейской и балканской народной музыки. Во время выступления артисты выходят в зрительный зал, как это делали сто лет назад на крупных торжествах. Композиции группы можно услышать в сериалах, художественных и документальных картинах. Команда объездила с концертами более 20 стран мира и включила в репертуар самые интересные и признанные мелодии и песни со всех концов земного шара.
 
Время начала - 19.00. Адрес проведения - улица Шамшева, дом 8. Цена билетов от 500 рублей.
Теги: добраночь , дом культуры , концерт
Категории: Концерты куда сходить в петербурге

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