Концерт группы "Добраночь" в Доме Культуры

В субботу в Доме Культуры состоится концерт французской группы "Доброночь", исполняющей "народную" музыку из разных стран.

В Доме Культуры 30 сентября пройдет концерт группы “Доброночь”. Французские фолк-музыканты исполнят хиты цыганской, еврейской и балканской народной музыки. Во время выступления артисты выходят в зрительный зал, как это делали сто лет назад на крупных торжествах. Композиции группы можно услышать в сериалах, художественных и документальных картинах. Команда объездила с концертами более 20 стран мира и включила в репертуар самые интересные и признанные мелодии и песни со всех концов земного шара.

Время начала - 19.00. Адрес проведения - улица Шамшева, дом 8. Цена билетов от 500 рублей.