До вечера понедельника коммунальные службы проведут в Петербурге противогололедную обработку дворов

В субботу, 17 декабря, районные администрации Петербурга получили поручение начать противогололедную обработку улиц города. Решение приняли в связи с погодными изменениями. В ближайшее время в Северной столице начнется оттепель. Об этом сообщили в Telegram-канале ГАТИ.
До вечера понедельника дворы города на Неве должны обработать противогололедными материалами. Перед коммунальщиками поставлена задача не допустить образование льда и наката. Уборку проводят в рамках проекта "Чистый двор".
Ранее на Piter.tv: cегодня погода в Петербурге окажется под влиянием холодного антициклона.
Фото: Piter.tv
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