До вечера понедельника коммунальные службы проведут в Петербурге противогололедную обработку дворов

Перед коммунальщиками поставлена задача не допустить образование льда и наката.

В субботу, 17 декабря, районные администрации Петербурга получили поручение начать противогололедную обработку улиц города. Решение приняли в связи с погодными изменениями. В ближайшее время в Северной столице начнется оттепель. Об этом сообщили в Telegram-канале ГАТИ.

До вечера понедельника дворы города на Неве должны обработать противогололедными материалами. Перед коммунальщиками поставлена задача не допустить образование льда и наката. Уборку проводят в рамках проекта "Чистый двор".

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Фото: Piter.tv