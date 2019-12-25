  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
До вечера понедельника коммунальные службы проведут в Петербурге противогололедную обработку дворов
Сегодня, 9:40
258
mapero Добавить в Яндекс.Новости

До вечера понедельника коммунальные службы проведут в Петербурге противогололедную обработку дворов

0 0

Перед коммунальщиками поставлена задача не допустить образование льда и наката.

В субботу,  17 декабря, районные администрации Петербурга получили поручение начать противогололедную обработку улиц города. Решение приняли в связи с погодными изменениями. В ближайшее время в Северной столице начнется оттепель. Об этом сообщили в Telegram-канале ГАТИ.

До вечера понедельника дворы города на Неве должны обработать противогололедными материалами. Перед коммунальщиками поставлена задача не допустить образование льда и наката. Уборку проводят  в рамках проекта "Чистый двор".

Ранее на Piter.tv: cегодня погода в Петербурге окажется под влиянием холодного антициклона.

Фото: Piter.tv

 

Теги: акция чистый двор, дворники, комблаг, коммунальщик, противогололедная обработка дворов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии