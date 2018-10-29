До смерти избившие отца чемпиона ММА экс-полицейские могут получить до 10 лет колонии

Два года назад трое правоохранителей избили мужчину в аптеке, после чего тот скончался.

Трое бывших сотрудников правоохранительных органов могут получить до десяти лет колонии за убийство отца чемпиона мира по смешанным боевым искусствам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии следствия, 11 апреля 2019 года полицейские в городе Орехово-Зуево избили 46-летнего уроженца Дагестана Сулли Юнусилау в помещении аптеки. В результате полученных травм мужчина скончался. Факт избиения был зафиксирован камерой наблюдения. Однако обвиняемые настаивают на своей невиновности.

Государственный обвинитель потребовал приговорить Дмитрия Блинова к десяти годам колонии строгого режима, Павла Попова – к девяти годам и Олега Шишканова – к восьми годам. Кроме того, родственники Юнусилау требует от указанных лиц компенсацию морального вреда в размере шести миллионов рублей.

Ранее в Ростове спецназ задержал подозреваемого в продаже сильнодействующих лекарств.

Видео: Telegram/Mash