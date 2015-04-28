Губернатор Петербурга: до конца 2024 года в городе построят 50 школ и 80 детсадов

По словам главы города, темпы ввода социальных объектов в течение трех лет стали самыми высокими в истории Петербурга.

Петербург ликвидировал половину дефицита социальных объектов, накопленного к 2019 году. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, темпы ввода социальных объектов в течение трех лет стали самыми высокими в истории Петербурга. В 2021 году в эксплуатацию ввели 25 детских садов, 11 школ и 10 объектов здравоохранения. Всего в период с 2019 год в городе появились 100 новых детсадов, 31 школа, 55 медицинских объектов.

Планируется до конца 2024 года еще 50 школ, 80 детсадов и 21 медицинский объект.

Недавно стало известно, что в Московском районе откроется единое здание для начальной школы и детского сада.

Фото: Piter.tv (архив)