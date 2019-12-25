До конца 2023 года все городские котельные Петербурга перейдут на экологичное топливо

Перейти на экологичное топливо обязаны все городские предприятия, которые владеют котельными.

По поручению Президента РФ в 2023 году завершится перевод всех петербургских котельных с неэффективных и неэкологичных источников на экологичные – газ и электроэнергию. Благодаря этому выбросы вредных веществ в атмосферу за год сократятся в 37 раз. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Дрегваль.

В ходе прямой линии Сергей Дрегваль, отвечая на вопрос жительницы поселка Лисий Нос, где сейчас ведется замена угольной котельной на газовую, отметил, что в прошлом году ГУП "ТЭК" провел работы по обновлению пяти самых больших петербургских котельных, в этом году закончит работы ещё на 22-х, в том числе в поселке Лисий Нос.

Перейти на экологичное топливо обязаны все городские предприятия, которые владеют котельными.

Также власти Петербурга намерены нарастить число станций мониторинга атмосферного воздуха до 30 штук к 2025 году. В данный момент в систему мониторинга воздуха Петербурга входят 25 автоматических станций и 3 передвижные лаборатории.

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