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До конца 2022 года газ получат более чем две тысячи участков и домовладений Петербурга
Сегодня, 17:22
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

До конца 2022 года газ получат более чем две тысячи участков и домовладений Петербурга

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В целом уровень газификации домов в Петербурге оценили как очень высокий.

До конца 2022 года более 2 тыс. участков и домовладений газифицируют. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил, что в Петербурге уровень газификации составляет 95%. В городе есть 2674 частных дома, чьи владельца подали заявку на подключение газа. 

В рамках программы газификации пригородов газ провели в 56 поселков. В ближайшие годы власти будут разбираться с газом в частных домах Красносельского, Пушкинского, Колпинского, Выборгского и Приморского районов. 

За 5 лет город помог провести газ тысячи льготникам, рассказал губернатор Александр Беглов. Петербург также хотел бы помочь решить этот вопрос Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: газификация, частный дом
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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