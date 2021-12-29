До двух часов ночи продлят работу петербургских ресторанов и кинотеатров

До этого же времени продлевают возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий.

В Петербурге до двух часов ночи продлевают работу общепита, кинотеатров, концертных залов, аквапарков и аттракционов. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказали в пресс-службе Смольного.

В соответствующие постановление губернатор Петербурга внес изменения. Помимо этого, до этого же времени продлевают возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий.

Отметим, что ночные кабаре и дискотеки, а также проведение зрелищно-развлекательных мероприятия в караоке, барах и других заведениях остаются под запретом.

Ранее мы писали, что с 21 февраля в Петербурге смягчат коронавирусные ограничения. Также с 21 февраля петербуржцы, имеющие антитела (иммуноглобулин G) к COVID-19 смогут получить QR код на портале Госуслуги.

Фото: Piter.tv

