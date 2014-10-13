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До Гатчины пустили первую "Пушкинскую Ласточку"
Сегодня, 20:05
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До Гатчины пустили первую "Пушкинскую Ласточку"

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Интерьеры поезда отличаются от обычных "Ласточек". Здесь есть отсылки к произведениям писателя Александра Пушкина.

До Гатчины пустили первую "Пушкинскую Ласточку". Состав отправился от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в tg-канале ОЖД. 

Интерьеры поезда отличаются от обычных "Ласточек". Здесь есть отсылки к произведениям писателя Александра Пушкина. Отметим, что состав стилизовали в 225-летнего юбилея со дня рождения поэта. 

Пассажиры "Пушкинской Ласточки" могут прослушать тематический аудиогид. Состав побывает в Петербурге, Ленобласти и Новгородской области. 

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин предположил, что транспортным средством воспользуются около 800 тыс. пассажиров. 

Ранее на Piter.tv: уголовное дело завели на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на Софийской.

Фото: Телеграм / Спб-Главный

Теги: гатчина, пушкинская ласточка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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