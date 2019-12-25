До 15 июля в Петербург вернутся туристы из США, Индонезии, Узбекистана и Армении

Международное сообщение было полностью приостановлено в России с 27 марта.

Стало известно расписание вывозных рейсов в Россию на ближайшие пять дней. Информация опубликована в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".

Так, 12 июля в 19:20 в Петербург прилетит самолет из Нью-Йорка. На следующий день в город на Неве вернутся туристы из Ташкента (в 04:40) и Денпасара (в 09:05). 15 июля в 11 часов утра в Пулково приземлится воздушное судно из Еревана.

В аэропорту пассажиров встречают врачи, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных и исполнительных органов власти. У прилетевших возьмут тест на коронавирус, после чего развезут по домам. В течение 14 дней они должны будут соблюдать карантин.

Россия полностью приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют вывозные рейсы и отдельные полеты по поручению правительства. Запрет на международные перелеты продлен до 1 августа.

Ранее определились два рейса, которые не вылетят из Пулково в пятницу.

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