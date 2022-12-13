Дни Аргентины в Петербурге запланированы на 2024 год

Решение было принято в ходе встречи губернатора Александра Беглова и посла Аргетинской Республики Эдуардо Антонио Зуайн.

В Смольном состоялась встреча губернатора Александра Беглова и посла Аргетинской Республики Эдуардо Антонио Зуайн. По итогам переговоров было принято решение провести Дни Аргентины в Петербурге в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Северной столицы.

С инициативой создания совместной программы мероприятий выступил сам градоначальник. Предполагается, что Дни Аргентины будут включать в себя культурные и деловые события. Также необходимо будет обеспечить сотрудничество между предпринимателями Петербурга и Аргентины.

Беглов пообещал оказать инициативе поддержку на городском и федеральном уровнях. Последний раз Дни Аргентины в Петербурге проходили в 2010 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге наградят родителей почетным званием "За заслуги в воспитании детей".

Фото: Правительство Петербурга