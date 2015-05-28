Днем в воскресенье закроют трамвайное движение по Новочеркасскому проспекту

На участке будут производить путевые работы.

В пятницу, 15 октября, в пресс-службе Горэлектротранса предупредили горожан, что днем в воскресенье, 17 октября, на Новочеркасском проспекте закроют трамвайное движение у Гранитной улицы.

Маршруты трамваев №7, 10, 23 и 39 изменятся с 10 до 15 часов.

Трамвай №7 проследует по действующей трассе до Херсонской улице, далее по Исполкомской улице, проспекту Бакунина (обратно: по Перекупному переулку, Херсонской улице) до конечной станции "Перекупной переулок".

Маршрут №10 пройдет по проспекту Солидарности, улице Коллонтай, Дальневосточному проспекту, Народной улице, Володарскому мосту, проспекту Обуховской Обороны, Херсонской улице, Амбарной улице, мосту Александра Невского, Заневскому проспекту, Новочеркасскому проспекту до улицы Передовиков.

Трамвай №23 пройдет по улице Дыбенко, Дальневосточому проспекту, Народной улице, Володарскому мосту, проспекту Обуховской Обороны, Херсонской улице, Амбарной улице, мосту Александра Невского, Заневскому проспекту, Новочеркасскому проспекту до Боткинской улицы.

Маршрут трамвая №39 проляжет от конечной станции "Трамвайный парк им. Володарского" по действующей трассе до улицы Коллонтай, по проспекту Солидарности до конечной станции "Проспект Солидарности".

Ранее мы писали, что на проспекте Тореза закрывается троллейбусное движение до 18 октября.

Фото: Piter.tv