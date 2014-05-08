На проспекте Тореза закрывается троллейбусное движение до 18 октября

Ограничения действуют из-за ремонта не сетях коммуникаций.

С пятницы, 15 октября, в Петербурге, на проспекте Мориса Тореза закрывается троллейбусное движение, сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Ограничения будут действовать с девяти часов вечера 15 октября до пяти утра 18 октября. Речь идет об участке у дома №64-68 по проспекту Тореза. В связи с этим троллейбус №13 пройдет конечной станции "Светлановский пр." по действующей трассе до конечной станции "Пл. Мужества".

Рабочие будут ремонтировать сеть коммуникаций.

Ранее мы писали, что во вторник утром электротранспорт не заезжает на Невский, Суворовский и Бакунина проспекты.

Фото: Piter.tv