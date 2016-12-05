Дмитрий Медведев передал Петербургу приветствие от Владимира Путина

Вчера в Петербурге открылся восемнадцатый Российско-Финляндский культурный форум, на открытии которого присутствовали премьер-министры двух стран. Юха Сипиля и Дмитрий Медведев выступили в Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга с приветственной речью.

В этом году форум носит символичное название, - "Сто образов культуры". Рассчитывается, что в дни форума будет проведено 149 партнерских переговоров, в которых примут участие более 400 деятелей культуры из самых различных регионов, республик и городов Финляндии и России.

Достояние обеих стран богато и разнохарактерно, в чем можно было еще раз убедиться на открытии Российско-Финляндского форума, в концертной программе которого принимали участие лучшие российские и финляндские деятели культуры и искусства.

Вначале своего выступления, Дмитрий Медведев огласил перед собравшимися гостями приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина:

"Дорогие друзья, сердечно приветствую вас на открытии очередного Российско-Финляндского культурного форума. В этом году форум приурочен к столетию независимости Финляндии и отличается особым масштабом. В числе его гостей особые представители государственных ведомств, региональных и местных властей, парламентарии, деятели культуры, искусств, науки и образования. Насыщенная программа форума подтверждает, что российско-финляндское гуманитарное сотрудничество находится на подъёме, осуществляются активные обмены по линии культурных учреждений, учебных заведений, общественных организаций. Регулярно проводятся фестивали и гастрольные туры творческих коллективов, реализуются совместные полезные проекты в сфере просвещения".

Владимир Путин рассчитывает, что в ходе дискуссии на форуме будут высказаны новые интересные идеи и инициативы, ориентированы на дальнейшее укрепление двусторонней культурной связи и укрепления доверия и взаимопонимания между народами России и Финляндии.

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова