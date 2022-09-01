Дмитрий Дибров появится в новом шоу "Сессия" в VK Video

Гостями проекта станут Баста, Инстасамка и Глеб Викторов.

Покинувший телевизионную передачу "Кто хочет стать миллионером?" российский журналист Дмитрий Дибров станет ведущим нового проекта "Сессия", который будет выпускаться на платформе в VK Video. Об этом рассказали представители пресс-службы "Вконтакте". Специалисты пояснили, что звездный гость вместе с психотерапевтами будет разбирать личные проблемы своих коллег по публичной сфере, а также их душевные травмы.

Приглашенные откровенно поделятся личными переживаниями и тем, что вдохновляет их на написание песен. А в конце выпуска вас ждет выступление с треком, который отражает переживания и пройденный путь артистов. пресс-служба "Вконтакте"

На текущий момент известно, что в "Сессии" появятся рэперы Баста (артист Василий Вакуленко) и Инстасамка (Дарья Зотеева), а также солист музыкального коллектива "Три дня дождя" Глеб Викторов. Напомним, что Дмитрий Ди бров продолжавет сотрудничать с Первым каналом, так как он ведет в эфире "Антропологию" в рамках проекта "Подкаст. Лаб".

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Фото и видео: Вконтакте / VK Видео