Американский журналист считает, что СМИ говорят о том, что российский президент "атаковал сам себя".

Бывший американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем новом шоу Tucker on с социальных сетях раскритиковал позицию СМИ в США по ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции.

Это сделал Путин! Это сделал Путин! А причина проста: Путин – это зло. А те, кто на стороне зла, совершают зло исключительно ради получения удовольствия от самого процесса...является высшей формой зла и потому идеально подходит человеку такого склада. Такер Карлсон, журналист

Напомеим, что в ночь на вторник 7 июня обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из реактивной системы залпового огня "Ольха". По словам главы местной администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине были снесены задвижки, но сама дамба не посвреждена.

Карлсон в своем новом шоу заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС.

Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Tucker Carlson