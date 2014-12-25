Глава РФПИ дал интервью журналистам американского телеканала FOX News.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе предотвратила начало третьей мировой войны и уже добилась значительного прогресса в урегулировании регионального конфликта на Украине. Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в интервью с американскими журналистами от 3 апреля для телеканала FOX News сообщил о том, что может назвать ведущиеся обсуждения вопросов продуктивными.

Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий. Но нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже добилась значительного прогресса в урегулировании украинского вопроса. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев: прогресс по Украине достигнут под руководством Путина и Трампа.

Фото и видео: YouTube / Отличные Новости