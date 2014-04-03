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Для возобновления работы фуд-кортов вакцинируют всех сотрудников
Сегодня, 9:06
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Для возобновления работы фуд-кортов вакцинируют всех сотрудников

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За несколько недель нужно прийти к 100-процентной вакцинации персонала.

Одним из условий возобновления работы общепита на фуд-кортах станет максимальная вакцинация сотрудников. Об этом сообщил первый заместитель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. 

Персонал необходимо привить минимально: для начала достаточно вакцинироваться хотя бы одним компонентом. Отказаться от прививки могут беременные, несовершеннолетние и недавно переболевшие сотрудники. Задачу нужно выполнить  к 15 августа. У работников будут проверять справки и QR-коды. 

Руководителям ресторанов общественного питания порекомендовали стать примером для младшего персонала. Также в ведомстве предложили ввести бонусы для вакцинированных. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в парке 300-летия начинает работу шатер для вакцинации от коронавируса. 

Фото: Pexels

Теги: вакцинация сотрудников, общепит спб, пандемия, фуд-корты
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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