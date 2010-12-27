Для того чтобы его спасти, городу необходимо выделить дополнительные 8,3 млрд рублей.

Петербургскому кинематографу грозит вымирание. Для того чтобы его спасти, городу необходимо выделить из бюджета дополнительные 8,3 млрд рублей. Эти деньги хотят перечислить в социально ориентированные компании, которые занимаются развитием кинематографии. Об этом на бюджетных слушаниях в ЗакСе сообщил глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Чиновник отметил, что сегодня в Петербурге создается мало проектов, а многие специалисты уезжают в Москву или вообще за пределы России. "Надо решать для себя: или сворачивать потуги с кинопроизводством, или поддерживать кино", — отметил Сухенко.

Комитет финансов уже согласовал на 2019 год около 13 млрд рублей. При этом депутаты сильно усомнились в том, что на культуру, в частности, на кинематограф, будут выделены дополнительные средства из бюджета города.

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