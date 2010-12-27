Петербургскому кинематографу грозит вымирание. Для того чтобы его спасти, городу необходимо выделить из бюджета дополнительные 8,3 млрд рублей. Эти деньги хотят перечислить в социально ориентированные компании, которые занимаются развитием кинематографии. Об этом на бюджетных слушаниях в ЗакСе сообщил глава комитета по культуре Константин Сухенко.
Чиновник отметил, что сегодня в Петербурге создается мало проектов, а многие специалисты уезжают в Москву или вообще за пределы России. "Надо решать для себя: или сворачивать потуги с кинопроизводством, или поддерживать кино", — отметил Сухенко.
Комитет финансов уже согласовал на 2019 год около 13 млрд рублей. При этом депутаты сильно усомнились в том, что на культуру, в частности, на кинематограф, будут выделены дополнительные средства из бюджета города.
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