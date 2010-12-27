День кино в России: история праздника

Piter.TV расскажет вам об истории профессионального праздника российских кинематографистов.

В понедельник, 27 августа, российские кинематографисты отмечают День кино. Piter.TV расскажет вам об истории этого праздника.

27 августа 1919 года Совет народных комиссаров принял декрет о национализации кино-дела в Советской России. С этого момента и начинается история праздника, но не российского кино. Фильмы в нашей стране стали снимать задолго до этого постановления.

Так, в 1908 году режиссер Александр Дранков снял первую игровую немую короткометражку о Степане Разине под названием "Понизовая вольница". В 1910 году группа российских мастеров, среди которых были Владимир Гардин, Яков Протазанов и Евгений Бауэр, создали конкурентоспособный жанровый кинематограф. Тогда режиссеры начали снимать мелодрамы с детективами и военно-приключенческие боевики.

В 1980 году 27 августа официально признали праздником и назвали его Днем советского кино. В 1988 году праздник переименовали в День кино. Некоторое время его не отмечали. Однако в 2001 году в службе кинематографии Министерства культуры про него вспомнили и решили возобновить День кино.

В настоящий момент в России существует около 40 киностудий, в который производится почти 100 фильмов в год. В общих кассовых сборах доля российского кино составляет 30 %.

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