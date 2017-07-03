Режиссер Павел Руминов: нужно учиться получать удовольствие от провалов

В фото-пространстве Полигон прошло грандиозное событие для независимых кинематографистов и клипмейкеров. "День кино" – так называется образовательная программа, организованная кино-платформой Potential, которая уже в 4 раз проводит это полезное событие для кино- и видео-индустрии.

Мероприятие сконцентрировало вокруг себя не мало молодых людей, интересующихся созданием видео: здесь были команды режиссёров и продюсеров, а на ряду с ними были замечены и простые петербуржцы, которые хотели узнать о секретах производства кино. С большим ажиотажем прошла лекция Ильи Найшуллера, режиссёра фильма Хардкор и автора нашумевших клипов для Weeknd и Ленинграда.

Я пару раз был на таких лекциях, и самое важное в них, что я выходил из зала и не помнил, что сказала мне половина из спикеров, но я выходил с ощущением, что я могу что-то сделать. Я могу чего-то добиться. Меня заряжали энтузиазмом и верой в себя. И мне кажется, что большой процент ребят, которые сегодня пришли, вышли из зала с мыслью "пойду и попробую", чем больше будут пробовать, тем больше будет получаться - математика проста. Тебе 14? Это самое время, иди и снимай! Илья Найшуллер , режиссер

Так же среди заявленных спикеров "Дня Кино" выступил режиссёр и клипмейкер Павел Руминов, который рассказал публике о своём пути, о том, что его вдохновляет, какие методы работы он предпочитает и как достичь успеха в сложном, но любимом деле.

Если бы нас научили получать удовольствия от провалов, нам бы показали путь к более легкому счастью. Провалиться легче, чем добиться успеха. Зачем нам так все усложнили? Типа, добьешься успеха – будет все хорошо. Наоборот, чем больше провалов, тем больше успеха. Зачем? Путь к счастью должен быть прост! Павел Руминов, режиссер

Помимо известных и пришедших к успеху режиссёров слово было представлено и молодым авторам, которые находятся в начале своей творческой карьеры, но уже успели обратить на себя внимание организаторов. Среди них были сценарист и режиссер веб-сериала "Это я" Лиза Симбирская и Андрей Феночка, которые рассказали корреспондентам Piter.TV, какой на их взгляд потенциал у похожих проектов в будущем. Ребята думают, что в обозримом будущем веб-сериалы не заменят большое кино ни в России, ни в мире:

Это просто параллельная линия. Но будет интересно, если они составят конкуренцию короткометражкам. Лиза Симбирская и Андрей Феночка, сценарист и режиссер

Помимо увлекательных спикеров, на "Дне кино" было представлено много новых кино-проектов, лучшие из которых получили гранты на стартовое финансирование. Будем надеяться, что вскоре мы увидим много нового и интересного кино.

Видео: Piter.TV

Саша Минаков, Леся Сапожникова, Герман Ланк