Рестораторы на Рубинштейна готовы пойти на компромисс с местными жителями

Они обсудили будущую концепцию общественного договора.

Владельцы общепитов на Рубинштейна и местные жители совместно обсудили будущее улицы. Встреча прошла в пространстве "Точка Кипения". Между предпринимателями и собственниками квартир существует давний конфликт из-за громкой музыки и курения под окнами. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Теперь стороны хотят заключить общественный договор. В нем будут прописаны обязательства владельцев заведения по обеспечению безопасности улицы и ее благоустройства.

Разработать общественную концепцию преобразования барной магистрали предложили жильцы. На встречу пришло 18 рестораторов. Таким образом, начало диалога между горожанами и предпринимателями положено.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у финансового блогера из Петербурга угнали иномарку за 2 млн рублей.

Фото: wikipedia.org