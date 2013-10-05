Для продавца продажа пива несовершеннолетнему петербуржцу обернулась судимостью

Суд приговорил виновного к 6 месяцам исправительных работ, условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего продавца. Он признан судом виновным в продаже несовершеннолетним алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что 27 января 2021 года продавец одного из магазинов на проспекте Ветеранов, будучи ранее подвергнутым административному наказанию, вновь незаконно продал несовершеннолетнему две бутылки пива.

Суд приговорил виновного к 6 месяцам исправительных работ, условно с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Петербурге по делу о смертельном отравлении четверых людей ликвидировали подпольный алкогольный завод.

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