Для детской горбольницы № 22 будет приобретено 9 аппаратов ИВЛ

На это выделено 30,5 миллионов рублей.

В Детскую городскую больницу № 22 (г. Колпино, Заводской пр., 1) планируется поставить 9 аппаратов ИВЛ. Соответствующую закупку разместила администрация Колпинского района Северной столицы.

Всего на приобретение медицинских изделий выделяется 30,5 миллионов рублей. Так что каждый аппарат обойдется в 3,39 миллиона.

Финансирует их покупку бюджет Петербурга. Заявки для участия в аукционе на поставку принимают до 19 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, в поликлинике Центрального района попросили воздержаться от посещения медучреждения.

Фото: tvoypulmonolog.ru