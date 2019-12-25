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Для детской горбольницы № 22 будет приобретено 9 аппаратов ИВЛ
Сегодня, 16:35
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OlegLN

Для детской горбольницы № 22 будет приобретено 9 аппаратов ИВЛ

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На это выделено 30,5 миллионов рублей.

В Детскую городскую больницу № 22  (г. Колпино, Заводской пр., 1) планируется поставить 9 аппаратов ИВЛ. Соответствующую закупку разместила администрация Колпинского района Северной столицы.

Всего на приобретение медицинских изделий выделяется 30,5 миллионов рублей. Так что каждый аппарат обойдется в 3,39 миллиона.

Финансирует их покупку бюджет Петербурга. Заявки для участия в аукционе на поставку принимают до 19 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, в поликлинике Центрального района попросили воздержаться от посещения медучреждения.

Фото: tvoypulmonolog.ru

 

Теги: аппараты ивл, детская горбольница 22
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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