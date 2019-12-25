СПб ПТП "Медтехника" приобретает 25 российских аппаратов ИВЛ

Сумма договора составляет 52,5 млн рублей.

Санкт-Петербургское Производственно-торговое предприятие "Медтехника" приобретает 25 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Фирма разместила закупку, в рамках которой покупает аппараты.

Речь идет об отечественных ИВЛ CHIROLOG SV Basic. Их выпускает ООО "Хирана+" (Москва).

Закупка осуществляется вариантом "у единственного поставщика". Такой метод определения партнера позволяет приобрести товары у известного заказчику продавца без конкурентных торгов в максимально короткие сроки. Непосредственно поставщиком выступает зарегистрированное в Санкт-Петербурге ИП.

Цена договора составляет 52,5 млн рублей. Предполагается, что медтехника будет поставлена в течение 15 дней после получения авансового платеже.

Ранее Piter.tv сообщало о приобретении аппаратов ИВЛ "Медтехникой". Те закупки осуществлялись, в основном, в апреле. В том карантинном месяце эта компания " разместило извещения о закупке 224 аппарата ИВЛ на 431 млн руб.

На сайте "Медтехники" отмечается, что компания является одним из ведущих поставщиков в этой сфере в Санкт-Петербурге. Предприятие участвует как в поставках отдельных видов медицинской продукции в действующие учреждения здравоохранения, так и в комплексном оснащении техникой новых объектов здравоохранения.

Фото: fmba.gov.ru